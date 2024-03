Tudengilinnas kasvasid aastaga nii üürikorterite hinnad kui ka pakkumiste hulk

Kinnisvara24 portaali värske statistika näitab, et jaanuaris lisandus üüriturule ligi veerandi võrra ja veebruaris 14 protsenti rohkem kortereid, kui neid oli pakkuda aasta tagasi. Kui näiteks pealinnas on korterid läinud odavamaks, siis Tartus on hinnad aastaga tervelt seitse protsenti tõusnud.