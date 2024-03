Meile on hakanud saabuma rändlinnud.

Nädalalõpul kipub ikka olema rohkem vaba aega ja võimalusi töisest tegevusest eemal olla. Võimalus on seada sammud kultuuriasutuste suunas, aga saab ka minna loodusele lähemale, et kerele kasulikumalt sisse ja välja hingata. Mõnedki on sel moel loodust sisse hingates märganud juba rändlinde saabumas.