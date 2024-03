Toomas Jürgenstein: kogudus, mis on õnnistuseks Tartu linnale

Mulle meeldivad jutlused. Triin Käpa kõrval teenib enamasti ka Naatan Haamer, kelle jutlustes on rõhk hingehoiul, Triinu jutlused on pedagoogilisemad. Jutluste kohta ütleksin kokkuvõtlikult, et need on hoolivad, avatud ja mõistvad, liberaalseteks ei ole osanud neid tänini nimetada. Kuna tegu on Ülikooli-Jaani kogudusega jutlustavad sageli ka usuteaduskonna õppejõud. Nende peetud jutluseid on üsna raske üldistada, ehk ainsana võib öelda, et need on haritud kõned Jumalast. Pärast jumalateenistust on kaetud kohvilaud, kus saab jutluse üle arutada, külalisjutlustajatele küsimusi esitada jne.