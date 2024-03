Aliis Aalmann on autasustatud ja õnnitletud.

Eesti kirjandusmuuseumis kuulutati emakeelepäeval välja Gustav Suitsu luulepreemia laureaat, kelleks on tänavu Aliis Aalmann oma luulekoguga «Väe võim». Krista Ojasaar ütles žürii otsust tutvustades, et laureaadi teos on alliksaarelikult ja alverlikult poeetiliselt rikas, kannab Gustav Suitsu luulekvaliteeti ja taastoob rahvaluule poeetika luulesse.