Rõngu ja Uderna hooldekodu liitmine säästab raha, aga kulutab närve

Uderna hooldekodu elanik Helju Tamm (esiplaanil) on mõisaeluga rahul, ta elab seal juba kolmandat aastat. Kas rahuloluks on põhjust ka tulevikus, näitab aeg.

Uderna hooldekodu elanikule Helju Tammele (84) meeldib õues käia, tõsi, liikumiseks on vaja rulaatorit. Osa teisigi hooldekodu elanikke on sel päeval väljas, tegevusjuhendaja Marianne Altermann niisamuti. Mõisamaja tuulevaiksel küljel on hea lasta end päiksel paitada.