Kae, sii om nigu mutsmõsilase kõllane! Pärli kooli õpetaja Anu Pärnpuu meenutab selle lausega oma ema, kes siis, kui pani tähele mõnd eriti säravat kollast värvi, sedasi ütles. Kui ilusasti see kõlab! Pool sajandit eripedagoogi ametit pidanud Anu Pärnpuule meeldivad murded, mis ei tähenda, et talle eesti kirjakeel ei meeldiks. «Aga just murded teevad keele rikkaks,» leidis ta.