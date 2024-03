Heade emakeeletundjate hulka tõusid Veeriku ja Hansa kooli õpilane ning Treffneri gümnasist

Noorima vanuseastme õpilased said lahendada ülesandeid fonatsioonitüüpide ja käriseva hääle kohta. Fonatsioon viitab heli tekitamisel häälepaelte vibreerimisele ja sellele, kuidas õhk neist läbi liigub.

Keskmine ja vanem vanuserühm mõtisklesid buba-kiki efekti ja häälikute ning kujundite seoste üle. Buba-kiki efekt on nähtus, mis demonstreerib inimeste kalduvust seostada helisid ja kuju intuitiivsel ja universaalsel viisil. Ekspermendid on näidanud, et enamik inimesi seostab kandilist ja sakilist kujundit sõnaga «kiki» ning ümarat ja pehmejoonelist kujundit sõnaga «buba».