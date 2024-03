Vene tehnika jääb motomessilt kõrvale

2004. aastal ellu kutsutud Motoexotica on vanim ning ühtlasi ainus Eestis peetav mototeemaline mess. Viimastel aastatel koos ilumessiga näitusepaviljone jaganud Motoexotica on taas endises kuues ehk kogu messikeskus on kolm päeva mototehnika päralt. Kahe-, kolme- ja neljarattalisi sõidukeid pannakse publikule vaatamiseks välja rohkem kui 200 ning korraldajate sõnul pole nii mitmekülgne Motoexotica varem olnud.