Tiksoja ülesõidu uus foori- ja tõkkepuude süsteem tõrkus juba esimesel päeval

Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lilles vahendas, et tõesti kolmapäeva õhtul tõkkepuu ei avanenud korrektselt ja lisas, et sellised asjad käivad uute asjade kasutusse võtu juurde. «Selleks ongi uued lahendused erilise tähelepanu all, et kõik vajalikud peenhäälestused saaksid uue tehnoloogia kastusse võtmisel tehtud. Vabandame ettevõtte poolt nende sõidukijuhtide ees, keda see viivitus mõjutas» lisas Lilles.