Tartu ülikooli raamatukogust avastati riidetäid

Vihje raamatukogu külastajalt täide kohta kolmanda korruse diivanitel tuli töötajatele eelmisel nädalavahetusel. Kolmapäeva pärastlõunal oli kolmanda korruse fuajee diivanitel täisid veel lähemal vaatlusel näha ning kõigil neljal diivanil istusid pahaaimamatud tudengid. Ühtegi täide eest hoiatavat silti korrusel ei olnud.



«Oleme probleemist teadlikud ning proovisime kohe peale vihjet diivaneid tavalisest võimsama tolmuimejaga puhastada. Paraku see puhastamine ei aidanud,» selgitas Tartu ülikooli kommunikatsioonijuht Herdis Olmaru.



Küll aga tellisid raamatukogu töötajad kogu raamatukogu mööbli aurupesu, kuna see on ilmselt kõige tõhusam variant, kuidas täidest lahti saada. «Aurupesu tuleb paari päeva jooksul, niipea kui võimalik,» jätkas Olmaru. «Kolmapäeval viisime fuajeest diivanid eraldi ruumi, et need enam täisid ei levitaks.»



Miks aga täidest kuuldes diivanite juurde ühtegi hoiatavat silti ei pandud? «Püüdsime kohe seda probleemi likvideerida ning lootsime, et esmane puhastamine tolmuimejatega aitab, kuid paraku ei aidanud,» vastas Olmaru.



Raamatukogu direktor Krista Aru tõdes, et kuna raamatukogu on kõigile avatud asutus, siis kipuvad sinna ka pesemata riietega inimesed, kes tulevad lihtsalt külma ilma eest sooja. «Paraku ei saa me inimesi sorteerima hakata, kuid märkusi teeme kindlasti küll, kui mõnd sellist raamatukogus näeme,» selgitas Aru.



Raamatukogu direktori sõnul hakkab raamatukogu edaspidi ilmselt tihedamini mööbli puhastamisel aurutamist kasutama, sest probleem pole esmakordne ning muud moodi pole täidega võimalik võidelda. «Muidugi teevad ka töötajad endast oleneva, et määrdunud ja mustade riietega inimesed raamatukogusse ei kipuks,» jätkas ta.



Riidetäi elutseb pesus ja pealisriietes, sageli just õmbluste vahel, kuhu ta ka rohkesti mune poetab. See parasiit on peatäist suurem ja temagi hammustus põhjustab sügelemist. Kratsimise tagajärjel tekkinud kriimud põhjustavad aga mädaville, nahalöövet ja koorikuid. Riidetäi on peamine tüüfuse edasikandja. Riidetäide puhul on oluline riided hoolikalt pesta ja seestpoolt triikida.