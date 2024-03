Kuidas küla koerale, nõnda koer külale. Kajar Lember kaalub riigile kopsaka kahjunõude esitamist

Praegu puudub Eesti õigussüsteemis alus, et tema juhtumi põhjal kahjunõue esitada, selgitas Kajar Lember, aga ta on veendunud, et selline võimalus peab tekkima. «Tuleb võtta lahti Eesti põhiseadus, kust ilmneb, et inimesel on õigus mõistlikule menetlusele, seega leian, et ka minu kahjunõue väärib menetlemist,» selgitas Lember. «Kuidas küla koerale, nõnda koer külale.»