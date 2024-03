Linnapilti kerkib kolmapäeviti uus rattahoidja, mis mõeldud orienteerujatele

Uusi asukohti sel kevadel ei ole, neid on oodata sügisel, sõnas mittetulundusühingu Seiklushunt projektijuht Arvi Anton ning lisas, et eesootavad rajad olid kavas ka paari aasta eest.

«Uus on aga see, et üritame oma tegemistega aina enam keskkonnateadlikud olla ja sellega teistele eeskuju näidata,» ütles ta. Nii jätkub ka eelmisel hooajal praktiseeritu, et päevakutel on topsipesula, kus osalejad saavad pärast teejoomist korduskasutatavad topsid puhtaks pesta.