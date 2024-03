Linnaõhk on tolmust paks. Koristamine käib, aga kiiret abi tuleb oodata vihmast

Et ilm on mitu päeva püsinud kuiv, kerkisid nädala algul kõikjal linnas esimesed tolmukeerised, mis astmaatikutele ja allergikutele kuulutavad igakevadise ebameeldiva aja algust. Nii esmaspäeval kui teisipäeval võis õhtuti madala päikese taustal hästi näha, kuidas õhk on lenduvatest osakestest hall.