Kristel Liblik: Jalgrattatänav – koht, kus auto on külaline

Jalgrattatänava mõiste on viimasel ajal meedias esile kerkinud mitme Tartus planeeritava projekti puhul ning on tõesti tõsi, et Tartu plaanib rajada Eesti esimese jalgrattatänava.

Jalgrattatänav on lühidalt öeldes koht, kus jalgratturitele on antud eelis ning auto on külaline, aga tegelikult peitub sellises lahenduses palju enamat. See on viis, kuidas kitsastel tänavatel rajada jalgrattateede põhivõrku ning vähendada läbivat mootorsõidukite liiklust.