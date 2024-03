Vanemuine ja Eesti Kontsert parandavad uues kontserdisarjas maailma šamaanlikult

Vanemuise muusikajuhi ja peadirigendi Risto Joosti sõnul on ta kontserdikava koostamisel lähtunud sellest, et orkester saaks oma muusikalises teekonnas mängida ja kogeda teoseid, millega tavalises repertuaaris kokku ei puutu. «Kontserdi keskmes on millegi erilise loomine,» lisas ta. «Kui kõiki neid teoseid kuulata, siis on see kokku justkui šamaanlik maailmaparandusprotsess.»

Sarja pealkirja «Klassika» taga peituvad Joosti sõnul uuemad, meie aja klassikute teosed. Kontserdi avab Erkki-Sven Tüüri «Tormiloits».

Helilooja on öelnud, et teose kirjutamiseks uuris ta oma orkestritööde esitusajalugu. «Leidsin, et üle saja korra on tulnud ettekandele «Insula deserta» ja «Illusion». Tähelepanelik kuulaja leiab «Tormiloitsus» seoseid mõlema mainitud palaga,» lisas ta.

Soome muusikaajaloo ühe ikoonilisema helilooja Einojuhani Rautavaara vahetu ja värviküllase löökpillikontserdi «Loitsud» toob esimest korda Eesti kontserdipubliku ette soolo- ja kammermuusikale spetsialiseerunud löökpillimängija Heigo Rosin. Talle on see ülesastumine Vanemuise sümfooniaorkestriga ühtlasi Eesti muusika- ja teatriakadeemia doktorikontsert.

Üle kümne aasta karatetreeninguid on Rosinale andnud idee kombineerida võitluskunsti elemente liikumisega löökpillimängus. Tulemuseks on unikaalne mängutehnika, mida on lisaks kuulamisele ka vahva vaadata.

«Üllataval kombel jätkab Rautavaara Erkki-Sven Tüüri «Tormiloitsu» muusikalist keelt, mis omakorda viib meid kontserdi teise poolde, kus kõlab Igor Stravinski «Petruška» 1947. aasta versioon,» ütles Joost. «Tüüri ja Stravinski teostes, mis kontserti alustavad ja lõpetavad, on oma rütmide poolest palju ühiseid nimetajaid, mis moodustavad kontserdiõhtul ühise terviku.»

Kontsert «Tormiloits» toimub 15. märtsil Vanemuise kontserdimajas ja 16. märtsil Estonia kontserdisaalis.