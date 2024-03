Galerii ⟩ Tartu korvpallimeeskond sai kodus tugevast Rumeenia tiimist jagu

Enne kohtumist sõnasid nii Tartu meeskonna abitreener Olari Naarits kui ka korvpalli spordidirektor Janar Talts, et Rumeenia meeskonna näol on tegemist raske vastasega. Kõige tähtsam on rünnakut kannatlikult mängida, märkis Naarits siis.