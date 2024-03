Enn Lillemetsa juhitud Pallase ühing kustutati äriregistrist

Sealsamas on aimata ka põhjus. Nimelt on saanud KÜ Pallas mullu 24. novembril hoiatusmääruse registrist kustutamise kohta, sest majandusaasta aruanne on esitamata. Samas on näha, et see on jäänud esitamata ka eelmisel kuuel korral. Nüüd anti kolm kuud lisatähtaega, mis möödus 27. veebruaril. Ja et vajalik dokument jäi edastamata, kustutati KÜ Pallas äriregistrist.