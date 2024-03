Osa suusanoori pani koos uuenenud sarjaga hooajale punkti

Nii said suusatreenerid seljataha jäänud kuudest esimesed kokkuvõtted teha, kuid samas rõõmsalt tõdeda, et kes tahab, saab veel märtsis või isegi aprillis suuskadel jätkata. Töö jätkub ka Hawaii Expressi noorte suusasarja (Noorte MK) korraldajatel, kel on treeneritega kohati sama mure – kuidas lapsi veelgi enam võistlema saada.