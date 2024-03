Hinnatõus ja segadus vähendasid rattaringluse kasutajaid

«Rattaringlus on piisavalt juurdunud, et oleksid püsikasutajad, kes ringlusratastega iga päev linnas liiguvad,» ütles Tamm. «Esimene suur hurraa, et meil on elektrirattad, millega saab niisama ringi sõita, on üle läinud. Rattaringlus on teenimas oma peamist eesmärki aidata inimestel liikumisharjumusi muuta ja otsustada säästlike liikumisviiside kasuks.»