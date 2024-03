Ööelunäitust Eesti Rahva Muuseumis laiendab sümpoosion

ERMi teatel on öist linnaelu üsna vähe uuritud. Näitus tõstab fookusse mitmeid teemasid, millele me ööelus tegutsejatena harva mõtleme, olgu need siis piiride hägustumine ja neist üle astumine, anonüümsus või see, mis võimaldab meil ööpäev läbi toimekas olla.