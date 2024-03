Erkki Bahovski: reaalsuse tagasitulek

Jah, see maailm on endiselt olemas ja Ukraina sõda tuletab seda eriti karmilt meelde. Nii rääkis Ukraina ajakirjanike liidu juht Serhii Tomilenko intervjuus Postimehele, kuidas mitmes kohas Ukrainas on trükiajakirjanduse kättesaamine inimestele elutähtis, sest elektrit ei ole ja muu võimalus info saamiseks puudub (PM, 4.3).