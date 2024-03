Tanel Tein: mis on personaalne riik?

Paraku oleme uuele tasemele liikumist alustanud vale jalaga ning suur osa arutelust on kandunud sellele, kas eraettevõtjad võivad panustada riigi ehitamisse. Ettevõtja Marek Helm kirjutab oma arvamusloos väga tabavalt: «... kas ühiskonna tulevikuplaane puudutavad olulised otsused sünnivad parimate peade koostööna riigist, erasektorist ja akadeemiast? Või väikse Eesti huvide konflikti kartuses välistame diskussioonidest kõik erasektori esindajad ja olemegi rahul sellega, et riik on riik, mitte meie.» Arvestades, millist kõlapinda on see tekitanud, siis tasuks tõesti ühiskonnana ära otsustada. Isiklikult pooldan esimest varianti.