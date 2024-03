Vana tennise- ja korvpalliväljaku asemele võib kerkida hospiits või kortermaja

Püha Luuka kogudusele kuuluval platsil, kus 1930. aastatel mängiti tennist ja nõukogude ajal korvpalli, meenutab vanu aegu vaid nõlval kõrguv võimas betoontribüün. Taasiseseisvumisest alates on kirikuaias olnud küll mõned etendused, kuid suurema osa ajast on see seisnud kaitsealuse maana ning täiesti tühjana.