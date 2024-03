Digieksamil on hulga tingimusi, mis on vaja täita, et keskkond sobiks eksami tegemiseks: alustades arvutite nõuetega ning lõpetades sellega, kuidas õpilased eksami ajal on paigutatud.

Muu hulgas peab näiteks sülearvuti kasutamisel olema tagatud terve eksami vältel vooluühendus, et miski eksami tegemist ei segaks. Kuigi lubatud on nii süle- kui ka lauaarvutid, on koolid olukorras, kus arvuteid napib või on need vaja kooli pealt kokku tassida.