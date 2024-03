Tartu soovib meelitada linnaujula juurde söögikoha pidajaid

Ülejõe linnaosas Emajõe vasakkaldal asuv linnaujula on muutunud viimastel aastatel tartlaste jaoks üha populaarsemaks supluskohaks. Seda on soosinud sealse rannaala ja selle lähiümbruse uuendamine 2022. aastal, mille käigus loodi nii lastele kui ka täiskasvanutele mitmekesisemad võimalused puhkamiseks ja tervisespordiga tegelemiseks. Linn soovib muuta Emajõe-äärse ala veelgi atraktiivsemaks puhkepaigaks ning pakkuda rannaala vahetus läheduses mitmekesisemaid toitlustusvõimalusi.

Maa-alad antakse ettevõtjatele toitlustusteenuse osutamiseks kasutada kolmeks suvehooajaks ehk 15. maist kuni 15. septembrini. Kõigi kolme üürile antava maa-ala alghinnaks on 300 eurot hooaja eest. Müügikoht peab olema teisaldatav ning konteinerid, telgid ja muud varjualused ei ole lubatud. Pakutav toit peab olema söödav käest ja püstijalu ehk sobivad on salatid, wrapid, tortillad, poke-kausid, burgerid, pitsad, smuutid, mahlad, pudelivesi, karastusjoogid, kohv, tee, magusad ampsud ja muu selline. Keelatud on kartulispiraalid, suhkruvatt, poolfabrikaadid ja väikepakendisse pakitud suhkur, sool, kastmed, pipar ja kohvikoor. Keelatud on ka alkohoolsete jookide, tubakatoodete ja tubakatootega seonduvate toodete müük.