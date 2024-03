Esimene lõpuspurt: Tartu korvpallimeeskond alustab kodus veerandfinaalseeriat

«Neil on ka mõned mängijad hooaja jooksul muutunud ja täielikku ettekujutust meil neist pole,» sõnas teisipäeva õhtul kell seitse algava mängu kohta kodumeeskonna korvpalli spordidirektor Janar Talts. «Samas treenerid peaksid teineteist hästi teadma, nii mängija kui treeneri ajast, ja võiks huvitav mäng tulla,» jätkas ta.

Nimelt on mõlema tiimi peatreenerid lätlased: Tartut juhendab Gundars Vētra, rumeenlasi Ainars Bagatskis.

Poolfinaali edeneb meeskond, kes kahe mängu kokkuvõttes enam punkte teenib. Et Tartu meeskonna jaoks algab veerandfinaalseeria kodus, on eesmärk siin võita ning 26. märtsil toimuvaks korduskohtumiseks võimalikult suur edu saavutada, rääkis Talts.