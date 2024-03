Lidl on kolmandat kauplust Tartusse kavandanud eelmise aasta suvest. Mullu augustis oli asi nii kaugel, et välja valiti arhitektuurikonkursi võidutöö, milleks osutus arhitektibüroo Kauss Arhitektide «Puuluup». See on poeketi esimene kauplus, mille ehituseks arhitektuurivõistlus üldse korraldati.