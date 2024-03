Ülle Kuusik, Tiina Sõber: kahe võhiku küsimused rohepöörajatele

Esimesena meenub loetust sõnapaar elurikkuse toetamine. Kuidas seda siis Tartus viimastel aastatel toimetatud on? On jäetud muru niitmata – ei hakka targutama, saame mõttest aru.

Aga kas see on elurikkuse toetamine, kui kaubamaja ees peenras kasvatatakse kartuleid, mida hoogtöö korras koolieelikutega maha pannakse ja üles võetakse? Kes vahepeal nendega toimetab – ei tea. Milliseid elulisi teadmisi lastele jagati ja kui suur protsent Tartu koolieelikutest teadmise võrra, et kartuleid kasvatatakse lillepeenras, rikkamaks sai? Kas see polegi siis enam elurikkus, kui lilleklumbis kasvab kümmet erinevat sorti lilli?