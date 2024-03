Saaliliiga poolfinaalis jooksis platsile mängukeeluga mängija, mistõttu muutus võitja

Põhihooaja liidrina lõpetanud Tallinna meeskond jäi algul kaotusseisu, sest juba avaminutil oli Tartu poolelt täpne Eduard Desjatski. Järgnes tasavägine mäng, kus võitja tuli välja selgitada lisaajal. Nüüd on Tallinna 5:2 võidust järel aga -:2 kaotus ning protokollist ilmnevad vaid Desjatski kaks tabamust ja 14 kaarti, millest kolm on tallinlaste teenitud punased.

Mängu tulemus tühistati, sest ilmnes, et Bunker Partneri koosseisus osales mänguõiguseta mängija – endine Premiumi liiga pallur Denis Vnukov. Muide, tema oli just see, kes nelja väravaga aitas oma meeskonnal võita. Kuid nagu liiga reeglistik ette näeb, tühistaski jalgpalliliit Tallinna Bunker Partneri võidutulemuse.