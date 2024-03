Päästjate töine nädalalõpp: süttis maja, kahel korral tuli aidata sohu vajunud matkajaid

Tulekahjust sai päästeamet teate reedel paar minutit enne kella kolme: Tartus Tähtvere tänaval asuvas elumajas olid süttinud ahju ja soojamüüri vahele pandud pappkastid. Perenaine püüdis põlengut kustutada ning loopis põlevat pappi õue ja dušinurka. Paraku sai ta selle käigus põletushaavu. Lõplikult said tule kustutatud päästjad.

Kiirabi andis viga saanud naisele abi kohapeal. Päästjad hoiatavad, et põlevmaterjalist asjade hoidmine kütteseadme kuumenevate osade läheduses võib lõppeda tõsise tulekahjuga. Ise põlengut kustutama asudes tuleb arvestada ohtudega ja seetõttu on mõistlik oodata päästjaid, et mitte riskida oma elu ja tervisega.