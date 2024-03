Kaiavere järvel läheb taas suurima kala püüdmiseks

Kalapüügivõistluse Vudila Hõbekala peakorraldaja Mart Toots sõnas, et «hõbekala» on iga aasta püüdmas käinud sadu kalastajaid. Nagu varem, on tänavugi järvele oodatud nii vilunud kui ka täitsa algajaid kalastajaid. «Möödunud aasta võidutiim tõmbas järvest lausa 16 kilo saaki. Püütud kalad on võimalik annetada Elistvere loomapargile,» kostis ta lõpuks.