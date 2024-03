Video ja pildid ⟩ Sibulatee saunafestil sai leili visata isegi puu otsas

Saunafestivali korraldaja, Mesi tare perenaine Herling Mesi selgitas, et nad on osalejate arvu piiranud. Saunapileteid saab fetivaliks vaid 150. «See on selleks, et ei tekiks ülerahvastatust, tuulutatakse saunaustega liialt, soe läheb välja, nii ei saa nautida,» sõnas Mesi tare perenaine.