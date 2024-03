Hingehoidja ususõjast Tartus: Kristus suri vist ristil asjata

Ecce homo - ennäe inimest, ütles Pontius Pilatus, nähes kuidas veriseks pekstud purpurmantlit ja okaskrooni kandev Jeesus toodi kohtukojast välja rahva ette. Pilatus ei leidnud, et Jeesus on süüdi. Jeesuse surmamõistmist nõudsid ülempreestrite mahitusel juudid ise, nõudes Pilatuselt: löö ta risti! (Jh 19).

Just see Johannese evangeeliumi kirjakoht – Jeesuse surmamõistmine, mis on ka ristitee esimene peatus - tuli meelde, kui lugesin Tartu Postimehest, et tänavu jääb Tartu Jaani kirik välja Suure reede ristirännaku teelt. Mitte kiriku enda pärast vaid vastuseisu tõttu selle kiriku ja koguduse vaimuliku Triin Käpa vaadetele abieluvõrdsuse osas.