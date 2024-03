Priit Pajose maalide valmimises langeb süü osaliselt süü peale

Tulega toimetamine puusüü võimendamiseks on nii huvitav, et Pajos on enne põletamist ja maalima asumist loobunud visandamisest, maalide kavandamisest. «Mõned kuumusest ilmunud kujundid on isegi nii häirivalt ilmsed ja agressiivsed, et tundub võimatu neid ignoreerida,» selgitas ta. «On isegi tunne, nagu annaks ära osa oma kunstnikuvabadusest.»