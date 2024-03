Galerii ⟩ Meeleavaldus juhtis tähelepanu naistepäeva mõttele

«See päev ei peaks kindlasti lillede kinkimisele taanduma, vaid minu hinnangul on naistepäev poliitiline päev,» selgitas MTÜ Progressiivne Liikumine juht Jens Jaanimägi. «See on päev, kus mõelda sellele, kuidas saavutada soolist võrdsust ja arutada koos, mis on meil selleks veel saavutamata,» jätkas ta.