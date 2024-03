Tartus levib uus ohtlik narkootikum, mis on ilmselt võtnud juba kaks elu

Kriminaalbüroo juhi Rain Vosmani sõnul on uus ohtlik narkootikum nõudnud sel aastal juba paar inimelu. Pilt on illustratiivne.

Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juhi Rain Vosmani sõnul on nad viimase kolme kuu jooksul märganud, et fentanüüli kõrval on levima hakanud väga ohtlik narkootikum nimega isotonitaseen ehk rahvakeeli nitaseen.