«Maitsva Tartu» jooksul läks kaubaks rekordarv erimenüüde õhtusööke

Vabaduse puiestee kõrval Emajõe kaldal asuva restorani Toko esindaja Feliks Talpsepp lausus, et on külastajate niivõrd sooja vastuvõtu eest väga tänulik. ««Maitsev Tartu» oli meie värskelt aastaringseks uuendatud restorani jaoks ülimeeldiv üllatus. Kogu linn elas ja sumises terve veebruari, millest oli äärmiselt tore osa saada,» sõnas Talpsepp.

Varasemate aastatega võrreldes jäi Kroonile silma aga seegi, et nüüd töötas enamik restorane road välja ka taimse või täistaimse toidu armastajatele. Nii saidki «Maitseva Tartu» pakutavat sellel aastal nautida paljud, sõltumata nende toitumiseelistustest.

Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul kinnitavad tänavused osalejate arvud, et restoranikuust on saanud Tartu toidukultuuri tutvustamise lipulaev, mis on oluline nii maitseelamuste otsijatele kui ka toitlustuskohtadele. «Hiljuti sai Tartust ka ainsa Baltimaade linnana ülemaailmse gastronoomiat väärtustavate linnade võrgustiku Délice Network liige, mis võimaldab meil Tartut järjest paremini ka toiduturismi sihtkohana tutvustada,» lisas ta.