Pildid ⟩ Meriahvenast sai koos suitsuahjuga tuleroog

Mõni minut peale kella 14.30 märkas üks tänaval kõndinud inimene, et maja katuse alt ja seina vahelt imbub suitsu. Ta andis sellest teada häirekeskusele.

Kohale saabunud päästjad avastasid, et tuld oli võtnud garaažis olev suitsuahi, mis oli jäetud järelevalveta. Päästjad kontrollisid garaaži ja elamu tuleohutust ning said õnneks tõdeda, et tuli polnud veel jõudnud koldest kuigi kaugele levida.