See kaheksa aastat kestnud protsess sai siis viimaks tänase ööga otsa, sõnas Kajar Lember. Ta ütles, et praegusel puhul võiks talle tõesti pigem õnne soovida, kui kaasa tunda. «Aga sellised asjad teevad juba apaatseks, et ei oska isegi rõõmu tunda,» lisa ta.