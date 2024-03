TARK TARTU ⟩ Iga kolmas laps vajab põhikoolis tuge. See ongi kaasav haridus

Tuge vajavale lapsele seatakse sisse individuaalse arengu jägimise kaart, mis näeb koolis välja mõnevõrra teistsugune kui see, aga on sisult siiski sarnane.

Koolikohustust tuleb täita, oluline on mitte välja langeda. Istuma ka ei jäeta. Tartu munitsipaalkoolide põhikooliealistest lastest vajab abi iga kolmas, et riikliku õppekava nõudmistega sammu pidada või vähemalt miinimumtasemele vastata. Kui pea ei võta, motivatsioon puudub või on teisi, tervislikke asjaolusid, võib ka vähendatud õpitulemustega leppida ning põhikooli lõpus riikliku eksami asemel koolieksami teha ning põhiharidust kinnitava tunnistuse ikkagi taskusse panna.