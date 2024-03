Jens Raavik: (sellest) kultuuripealinnast ei tea me (küll) midagi

Kuigi mõte saabuvast rahalaevast võib tunduda ju tore, ollakse mujal meist kultuurilises mõttes pika puuga ees, mistõttu ei usu ma, et siia kedagi eriti tulemas on. Olles käinud festivalidel teistes Euroopa riikides, pani mind imestama juba Tartu kui kultuuripealinna avapidu. Ei, mind ei üllatanud suhteliselt igav avakontsert, sest kuuldavasti nautis seda nii mõnigi, kes näiteks jõeäärsete kohvikute katuseterrassidel viibisid. Vaatasin seda telerist ja mõistan, et raskemuusika paadunud austajana polegi mul mõtet lootusi liialt hellitada, sest nii on see olnud alati.