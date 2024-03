Tartu lühiuudised

Tartu abilinnapea Elo Kiiveti sõnul on tegemist alles detailplaneeringu koostamise esimese etapiga. «Me ei ole praegu pargi ega tänavatega veel detailidesse läinud, sest liikuvuse ja tehnovõrkude osa vajab analüüsimist. Täpsemaks läheme detailplaneeringu põhilahenduse koostamisel. Praegu soovime paika saada üldisemad põhimõtted: kus on peamised liikumissuunad, kuhu ja mida on lubatud ehitada ning millist keskkonda soovime luua,» lisas abilinnapea. «Kultuurikeskuse asukoht on küll üldplaneeringu järgi paigas, kuid on veel detaile, mille osas saame arutelu jätkata.»