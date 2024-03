Rait Rikbergi treenerikarjäär EMÜs jätkub sõelmängudega

EMÜ tiimi peatreener Rait Rikberg tõdes, et hooaeg algas neile konarlikult, kuid mida aeg edasi, seda enam on meeskond kujunenud seda nägu, nagu talle meeldib. «Nüüd on seeria põhipunkt, et suudaksime jätkata seda mängu, mida oleme terve hooaja üritanud mängida.»