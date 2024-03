Kliinikumi töötoad toetavad neid, kes tervisest hoolivad. Esimene kokkusaamine on 14. märtsil

Tartu ülikooli kliinikumi patsienditeenistus on asunud korraldama tervise töötubasid, kuhu on teretulnud patsiendid ja nende lähedased, aga ka laiem kogukond. Töötubade eesmärk on jagada inimestele terviseinfot ja oskusi kriitilises olukorras õigesti käituda.