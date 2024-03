Pildid ⟩ Tartumaa suusasari jätkus Lähtel, kus sündis ka uus ja aeganõudev rekord

Seejuures on Vahur Teppan ka suusasarja peakorraldaja ning jõudis suusatamise kõrvalt ka todasama etappi ohjata. «Mul on ääretult hea meel, et suusarajale oli taas tulnud nii palju ja eri vanuses suusatajaid,» rõõmustas Teppan. Positiivne oli seegi, et rajaolud olid möödunud sulast hoolimata vaat et ebareaalselt head, lisas ta.