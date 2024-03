Toyota autotööstuse esindajad käisid Tartus arenguvõimalusi otsimas

Tartus käik oli silmiavav ja huvitav kogemus, sõnas ettevõtte Toyota Connected asejuht Kohei Naganuma. «Olime väga üllatunud sellest, mis tasemel on Eesti idufirmade arendatud kõrgtehnoloogilised lahendused. Toyota Connected on seotud paljude projektide ja teadus- ning arendustegevustega, mille puhul võiks Tartu idufirmadega koostööst palju kasu olla,» ütles Kohei Naganuma. Äridelegatsiooni juht oli rahul, nähes Tartu ülikooli uurimisrühmade praktilist ja käed-külge-lähenemist.

Toyota Connectedi peakontori töötajate visiit Tartusse näitas Tartu linnavalitsuse ettevõtluse arengu osakonna äriarendusjuhi Roomer Tarajevi sõnul hästi seda, et Eesti ja Jaapan hindavad avatud innovatsiooni, kus vastupidi traditsioonilisele korporatiivsele tootearendusele, kus teadmisi hoitakse kiivalt ettevõtte sees, pööratakse rõhku koostööle. «Jaapani suurettevõtted külastavad Tartut tihedalt, mis näitab, et äriturism on kahe riigi vahel väga hästi taastunud,» ütles Tarajev. «Tartu ülikoolis ja iduettevõtetes loodavad tulevikutehnoloogiad ning Tartu iduettevõtete asutajate ja teadlaste mõttelaad avaldasid kahtlemata positiivset mõju. Usun, et külaskäigu järel on ettevõtete vahel oodata paljulubavaid jätkuaruelusid,» lisas ta.