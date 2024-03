Politsei otsib Tartus kadunud 74-aastast Leilit

Lähedased andsid neljapäeval, 7. märtsil politseile teada, et Leili lahkus päev varem hommikul Tartus oma kodust ning ei ole sinna seni naasnud. Esialgse info põhjal võis naine liikuda taksoga Tartu bussijaama ja sealt liinibussiga edasi Tallinna poole.

Leili on varemgi sedasi pealinnas käinud, ent on siis tavaliselt sellest teada andnud ning seejärel päeva möödudes ise tagasi koju pöördunud. Praegu lähedastel seda infot pole ning on teadmata, kus naine teist päeva viibib. Telefoni tal kaasa ei ole.