Põltsamaa lähistel põles prahilõke, Tartus prügikast

Neljapäeva hommikul veidi enne kella poolt seitset käisid päästjad Põltsamaa vallas Kalikülas kustutamas lõket, kus põletati vanu ehitusmaterjale. Keskkonda saastava lõkke tegijale selgitati, et lõkkes tohib põletada ainult kemikaalidega töötlemata puitu ja loodusjäätmeid.

Päästjad selgitasid elanikele, et süttivaid asju ei tohi panna kütteseseadmete kuumenevate osade lähedusse. Igal kütteseadmel on kuumataluvuse piir, millest alates seade kuumeneb üle ja hakkab lagunema. Ahju on õige kütta üks ahjutäis korraga, siis pidada jahtumiseks vahet ning vajadusel uuesti kütta.