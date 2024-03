Näituse koostaja ja kujundaja Eveli Varik on vanadest lippidest ja muudest puitdetailidest teinud justkui hõreda Trooja hobuse. Selle keskele on ta rippuma seadnud õhupüssi, mille torust ulatub välja roos. Kõik see kokku on mullu märtsis valminud installatsioon, mis ulatub peaga fuajee lakke ja mis on saanud allkirjaks «Viska püss põõsasse!». Sealsamas on välja pandud Veiko Klemmeri maalid.