Orkla Eesti on tootmisprotsessi käigus viimase üheksa aasta vältel jookides lisatud suhkru sisaldust 14 protsenti vähendanud.

Kodumaised toidutootjad suhtuvad valitsuse kavandatavasse magusamaksu valdavalt kriitiliselt. Näiteks Põltsamaa Felixi kaubamärgi all tegutseva Orkla Eesti juht Kaido Kaare ütleb, et maksukoormuse kasv nullib ära töö, mida nende sektoris on pikalt tehtud tervislikumate toodete turule toomise nimel.